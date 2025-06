Arraial de Santo Antônio será realizado de 12 a 15 de junho em Campo Grande

A 23ª edição do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande será realizada entre os dias 12 e 15 de junho, na Praça do Rádio Clube. A programação envolve atividades culturais, musicais e religiosas, além da comercialização de produtos típicos por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, que participam por meio de credenciamento público.

As entidades atuarão em 28 barracas, conforme sorteio realizado no dia 30 de maio, com lista divulgada no Diogrande desta segunda-feira (2).

A abertura do evento, no dia 12, terá shows de João Marcos e Zé Ronaldo às 19h e Jads & Jadson às 21h. No dia 13, data em que se celebra o padroeiro de Campo Grande, haverá procissão com saída às 19h da Catedral até a Praça do Rádio Clube, seguida de missa campal e apresentação da dupla Gilson e Júnior às 21h.

A programação musical segue no sábado (14), com Max Henrique às 19h e Alex e Yvan às 21h. O encerramento acontece no domingo (15), com Fábio Cunha às 19h e o grupo Ipê da Serra às 20h.

Além das atrações culturais, o evento também integra ações de economia solidária, promovendo geração de renda para entidades que atuam com serviços sociais em Campo Grande.

Serviço

Evento: 23º Arraial de Santo Antônio de Campo Grande

Data: 12 a 15 de junho

Local: Praça do Rádio Clube – Campo Grande/MS

Horário: A partir das 17h30

Entrada: Gratuita

O evento é promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria-Executiva de Cultura (Secult) e do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), com apoio do Governo do Estado e da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua.