ASL de Letras homenageia Augusto César Proença em Roda Acadêmica

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza nesta quinta-feira (30), às 19h30, mais uma edição da Roda Acadêmica, em homenagem ao escritor Augusto César Proença. O evento será no auditório da ASL, em Campo Grande, com entrada gratuita.

Proença, natural de Corumbá, ocupou a cadeira nº 28 da Academia e é lembrado por sua contribuição à preservação da memória e da cultura pantaneira. Foi professor, contista, historiador e participou de diversos eventos literários no país. A apresentação sobre sua vida e obra será conduzida pelos acadêmicos Lucilene Machado, Sergio Cruz e Sylvia Cesco.

A programação também marca os 54 anos de fundação da ASL e contará com apresentações musicais e intervenções artísticas. O projeto “Movimento Concerto”, desenvolvido em parceria com a UFMS, trará a vertente “Música Erudita e suas Fronteiras”, com apresentação do violonista Pedro Irineu, estudante de música e finalista do Concurso Nacional de Violão Fred Schneiter.

A Confraria Sociartista participa com o projeto “Arte na Academia”, que terá intervenções ao vivo das artistas visuais Sônia Possi e Lizete de Souza, cada uma apresentando técnicas diferentes de pintura.

Encerrando a noite, o músico Renan Nonnato, de Dourados, sobe ao palco com repertório regional. Ele já trabalhou com nomes conhecidos da música sul-mato-grossense e nacional, como Almir Sater, Tetê Espíndola, Renato Teixeira e Marília Mendonça.

Roda Acadêmica da ASL – Homenagem a Augusto César Proença

Data: quinta-feira (30)

Horário: 19h30

Local: Auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras – Rua 14 de Julho, nº 4653, Altos do São Francisco, Campo Grande

Atividades: apresentações musicais, homenagens e intervenções artísticas

Entrada: gratuita

Traje: esporte