ASL realiza debate sobre Clarice Lispector na Bienal Pantanal

A obra da escritora Clarice Lispector será tema de um debate promovido pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) durante a 1ª Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul – Bienal Pantanal. O evento ocorre nesta quinta-feira (9), às 17h30, no auditório Pedro de Medeiros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

A atividade faz parte do projeto Leituras & Conversas, promovido pela ASL, e contará com a participação das acadêmicas Maria Adélia Menegazzo, Lenilde Ramos, Lucilene Machado e Sylvia Cesco.

O grupo vai discutir aspectos da escrita de Clarice Lispector, considerada uma das autoras mais importantes da literatura brasileira do século 20, conhecida por seu estilo poético e reflexões sobre a existência humana.

Durante a Bienal, a Academia também manterá um estande próprio com livros e autores da instituição, além de participar de outras mesas e lançamentos.

Serviço

Evento: Leituras & Conversas – “Clarice Lispector em Debate”

Data: 9 de outubro de 2025

Horário: 17h30

Local: Auditório Pedro de Medeiros – Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, Campo Grande/MS

Entrada: Gratuita