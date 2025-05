Atendimento infantil será oferecido em apenas três unidades de saúde na tarde desta sexta

Apenas três unidades de saúde terão atendimento pediátrico durante a tarde desta sexta-feira (2). Segundo a escala médica divulgada pela Secretária Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande, as UPAs Coronel Antonino, Universitário e CRS Tiradentes terão médicos infantis disponíveis no turno vespertino.

Nas demais unidades, incluindo as UPAs Almeida, Moreninha, Leblon e Santa Mônica, além dos centros regionais como Aero Rancho, Coophavila II e Nova Bahia, não haverá pediatras escalados para o período da tarde.

A ausência de profissionais pode impactar diretamente a procura por atendimento infantil emergencial durante esse horário.

E na noite?

No período noturno, o cenário se apresenta um pouco mais equilibrado, com presença de médicos pediatras em sete unidades de saúde, sendo elas: Coronel Antonino, Universitário, Moreninha, Leblon, Nova Bahia e Tiradentes.

As UPAs Almeida, Santa Mônica e o CRS Aero Rancho e Copavhilla II não terão atendimento pediátrico durante a noite.

Em relação ao atendimento adulto, a cobertura permanece estável tanto à tarde quanto à noite, com todas as unidades operando com pelo menos cinco médicos por turno.

A Secretaria de Saúde recomenda que, em casos de necessidade de atendimento infantil no período vespertino, os responsáveis procurem diretamente uma das três unidades com pediatras escalados: UPAs Coronel Antonino, Universitário e CRS Tiradentes.