Atendimento médico gratuito beneficia comunidades da Nhecolândia

O programa Saúde do Homem e da Mulher Rural, coordenado pelo Senar/MS, voltou a atender comunidades pantaneiras após um intervalo de três anos. A ação, realizada na região da Nhecolândia, em Corumbá, somou mais de 300 atendimentos em especialidades como clínica geral, ginecologia, pediatria, urologia, dermatologia e oftalmologia. A estrutura também ofereceu vacinação, coleta de sangue, exames preventivos e testes para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

A iniciativa foi organizada em parceria com o Sindicato Rural de Corumbá, a prefeitura municipal e diversas instituições civis e militares. Os atendimentos aconteceram na Fazenda Novo Horizonte e mobilizaram moradores de áreas ribeirinhas, assentamentos e comunidades isoladas, com dificuldades de acesso a serviços públicos de saúde.

Sem unidades básicas próximas ou transporte até a cidade, os participantes relataram desafios para manter acompanhamento de condições crônicas como hipertensão, diabetes e dores musculares.

Além das consultas, o programa ofereceu encaminhamentos para exames como mamografia e promoveu orientações sobre prevenção e cuidados com a saúde. A próxima edição do programa pode ser acompanhada pelas redes sociais do Sistema Famasul.

*Com informações do Senar/MS