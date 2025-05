Atendimento pediátrico estará restrito neste domingo em Campo Grande

A população de Campo Grande deve ficar atenta neste domingo (4), quanto ao funcionamento das unidades de urgência e emergência, especialmente quem busca atendimento infantil. De acordo com a escala médica divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o atendimento pediátrico estará disponível apenas em algumas unidades nos períodos da tarde e da noite.

Tarde com pediatria em apenas quatro unidades

No turno vespertino, o atendimento infantil será oferecido apenas na UPA Cel. Antonino (5 médicos), UPA Universitário (2 médicos), UPA Leblon (5 médicos) e CRS Tiradentes (5 médicos).

Nas demais unidades, como a UPA Almeida, UPA Moreninha, Santa Mônica e todos os Centros Regionais de Saúde (CRS) – exceto o Tirandentes -, não haverá pediatras escalados.

Já o atendimento adulto está garantido em todas as unidades da capital. A UPA Leblon é novamente destaque com 10 médicos clínicos, enquanto outras unidades como Cel. Antonino, Almeida e Santa Mônica manterão cinco profissionais para adultos.

Período noturno

No período noturno, o cenário um pouco melhor semelhante. Haverá atendimento pediátrico em cinco unidades: UPA Cel. Antonino (6 médicos), UPA Universitário (5 médicos), UPA Moreninha (4 médicos), UPA Leblon (5 médicos) e CRS Tiradentes (4 médicos). As demais unidades – inclusive todos os CRS – não contarão com pediatras no turno da noite.

O atendimento adulto noturno segue mantido em toda a rede, com destaque para a UPA Leblon (7 médicos), seguida da Cel. Antonino e UPA Universitário, com seis cada.

Orientação

Diante da restrição no número de unidades com médicos pediatras nos turnos da tarde e noite, a recomendação é que pais e responsáveis verifiquem previamente qual unidade está preparada para atendimento infantil antes de se deslocar.