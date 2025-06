Atitude 67 é atração do MS ao Vivo neste domingo em Campo Grande

Campo Grande recebe neste domingo (15), a partir das 17h, mais uma edição do projeto MS ao Vivo. A atração principal será o grupo Atitude 67, que traz à capital sul-mato-grossense o show da turnê “Sunset Meia Sete”, com um repertório que mistura pagode, pop, samba e outros ritmos. O evento é gratuito e será realizado no Parque das Nações Indígenas.

A programação tem início com a apresentação do grupo Top Samba, de Campo Grande, conhecido pela energia no palco e pelas produções que ganharam projeção nacional. Entre um show e outro, o público poderá acompanhar a intervenção cênico-musical “Andança Brincante”, do Ateliê Ramona Rodrigues, com brincadeiras e cantigas populares que envolvem crianças e adultos.

O Atitude 67, natural de Mato Grosso do Sul, apresenta um novo momento da carreira com músicas que remetem à leveza dos fins de tarde, explorando temas como verão, nostalgia e conexões afetivas. O grupo alcançou destaque nacional com sucessos como “Cerveja de Garrafa” e “Saideira” e hoje figura entre os artistas mais tocados nas rádios brasileiras.

Já o Top Samba, formado em 2006 na capital, tem se destacado em shows pelo Brasil, com hits como “Tá Sensacional” e o projeto audiovisual “Top Samba ao Vivo no Severina”, que viralizou nas redes sociais.

A organização orienta que o público leve garrafas de água, banquinhos e coolers pequenos. Não será permitida a entrada com garrafas de vidro, objetos cortantes, animais domésticos ou comércio ambulante não autorizado.

O MS ao Vivo é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), Fundação de Cultura (FCMS) e Sesc-MS, com o objetivo de valorizar a cultura local e nacional, promovendo eventos gratuitos em espaços públicos.