Atitude 67 se apresenta de graça em Campo Grande no MS ao Vivo

Campo Grande recebe no próximo dia 15 de junho, a partir das 17h, o grupo de pagode Atitude 67 em apresentação gratuita no Parque das Nações Indígenas. A atração faz parte da programação do projeto MS ao Vivo, que promove eventos culturais ao ar livre ao longo do ano. A abertura do show fica por conta do grupo campo-grandense Top Samba.

O evento também contará com uma intervenção artística entre os shows: o espetáculo Andança Brincante, do Ateliê Ramona Rodrigues, convida o público de todas as idades a mergulhar nas brincadeiras e cantigas da infância brasileira, por meio de um cortejo musical colorido e interativo.