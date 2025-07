Atleta de Campo Grande conquista prata no Brasileiro de Kickboxing

O atleta Silas Rafael Cardoso Silva, de 31 anos, conquistou a medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Kickboxing, realizado entre os dias 18 e 22 de junho. A competição reuniu os principais nomes da modalidade no país e teve elevado nível técnico.

Silas destacou que a disputa foi uma das mais desafiadoras de sua carreira. Ele enfrentou 22 atletas em sua categoria e garantiu o segundo lugar após lutas intensas. “Levo dessa experiência o resultado, mas também o aprendizado e a certeza de que estou no caminho certo”, afirmou.

Com desempenho consistente nos últimos anos, Silas fechou 2023 com o terceiro lugar no nacional, foi campeão brasileiro e líder do ranking em 2024, e agora segue entre os melhores do país em 2025, mesmo sem a medalha de ouro.

O atleta também ressaltou a importância do apoio que recebeu para viabilizar sua participação no campeonato, destacando que o suporte contribui tanto financeiramente quanto no foco e tranquilidade para os treinos e competições.

A trajetória de Silas reafirma a presença de atletas de alto nível representando Campo Grande em competições nacionais e reforça a relevância do incentivo ao esporte como ferramenta de desenvolvimento e visibilidade.