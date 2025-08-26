Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

AGRO

Atraso na colheita do milho pressiona exportações e pode derrubar preços no Brasil

Safra recorde enfrenta gargalos logísticos e concorrência internacional, reduzindo janela de competitividade do país no mercado externo

Duda Schindler

Faturamento com as exportações de milho soma mais de US$ 320 mi - Foto: Reprodução/ Aprosoja MS
Faturamento com as exportações de milho soma mais de US$ 320 mi - Foto: Reprodução/ Aprosoja MS

Apesar de alcançar 98% da área plantada, a colheita da segunda safra de milho no Brasil ainda está atrasada em relação ao ciclo anterior, o que pode comprometer a competitividade do país no mercado internacional. A janela mais favorável para exportações ocorre entre julho e setembro, e qualquer atraso reduz a oportunidade de aproveitar a demanda antes da entrada da safra norte-americana.

A produção nacional deve superar 130 milhões de toneladas em 2025, número que pode ser ainda maior, segundo estimativas de especialistas. Com oferta tão elevada, a demanda externa dificilmente absorverá todo o volume, elevando o risco de pressão sobre os preços internos. No mercado doméstico, o consumo segue robusto, impulsionado pela indústria de ração animal e pelo etanol de milho, que já utiliza cerca de 21 milhões de toneladas.

O cenário internacional também exige atenção. China, União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Irã, Vietnã e Egito seguem como principais compradores, mas a concorrência com EUA e Argentina está mais intensa. Fatores geopolíticos e tarifários podem reduzir a demanda, o que torna necessário buscar novos mercados e fortalecer parcerias existentes.

A variação cambial e o clima global são determinantes para a competitividade do milho brasileiro. Um câmbio desfavorável ou safras volumosas em outros países pode reduzir o espaço para exportações, enquanto um real desvalorizado aumenta a atratividade do produto no exterior.

Além disso, gargalos logísticos internos limitam o escoamento. A capacidade de armazenagem no Brasil é inferior à de países concorrentes, e a dependência da malha rodoviária eleva custos e reduz a fluidez nos embarques. Estratégias de gestão de risco, como fracionamento de vendas e proteção de preços, são apontadas como essenciais para garantir segurança na comercialização do grão.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos