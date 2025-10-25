Aulão gratuito para o Enem acontece hoje em Campo Grande

Estudantes do ensino médio participam neste sábado (25) de um aulão gratuito de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Campo Grande. O evento, realizado das 14h às 18h, reúne mais de 600 inscritos na modalidade presencial e conta também com transmissão online para interessados de outras regiões do estado.

Promovido anualmente há mais de 15 anos, o aulão tem como objetivo auxiliar os participantes na reta final de estudos para o exame, previsto para os dias 9 e 16 de novembro. As atividades incluem orientações sobre estratégias de prova, gestão do tempo e revisão dos principais conteúdos cobrados.

A iniciativa busca preparar os estudantes para lidar com os desafios do Enem, que exige concentração e resistência durante as longas horas de aplicação. Além da revisão de disciplinas, o evento oferece dicas sobre interpretação de questões e métodos para melhorar o desempenho geral.

O aulão é voltado a alunos de escolas públicas e particulares e segue aberto para acompanhamento virtual, ampliando o alcance da ação educativa.

Serviço

Evento: Aulão gratuito de preparação para o Enem

Data: 25/10 (sábado)

Horário: 14h às 18h

Local presencial: Rua das Garças, 229 – Campo Grande (MS)

Transmissão online: https://youtu.be/KJ3xxS-mliI?si=3FU2TCyDfB2C6Fzx