Banana-maçã enfrenta risco de perder espaço em MS por causa do mal-do-Panamá

Uma das variedades mais comercializadas na Central de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS), a banana do tipo maçã enfrenta uma ameaça que desafia os produtores da fruta.

A banana-maçã é uma das mais suscetíveis ao mal-do-Panamá, doença que é capaz de comprometer o solo das plantações por anos. A variedade foi a segunda mais comercializada na Ceasa/MS, no primeiro semestre de 2025. Foram 1,2 mil toneladas vendidas de banana-maçã.

O que é o mal-do-Panamá?

O engenheiro agrônomo Roger Soares de Almeida, da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), explica que o mal-do-Panamá é uma doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum f. sp. cubense. Ele infecta a bananeira por meio das raízes e se alastra por toda a planta, enfraquece o pseudocaule e deixa as folhas amarelas e mais velhas.

Pé de banana-maça com mal-do-Panamá – Foto: Ceasa/MS

A doença começa a se manifestar comprometendo a qualidade e a produtividade das bananeiras, levando a planta à morte.

“Embora o crescimento não cesse, as folhas mais novas tendem a ser pálidas, sem brilho e podem ter tamanho reduzido. O cacho pode ser menor, com frutos pequenos que amadurecem de forma irregular e prematura”, comenta Roger.

Conforme o engenheiro agrônomo, as principais formas de disseminação da doença são o contato das raízes de plantas sadias com plantas doentes ou o uso de material de plantio infectado.