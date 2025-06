Banco de Leite de Campo Grande tem estoque crítico e pede doações urgentes

O Banco de Leite Humano de Campo Grande está com os estoques em nível crítico e pede o apoio de mães que estejam amamentando para ajudar a suprir a demanda por leite materno.

Atualmente, cerca de 20 recém-nascidos internados nas unidades neonatais do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) dependem exclusivamente do leite doado para se alimentar. O volume disponível é suficiente para apenas três dias.

Para facilitar o processo, o Banco de Leite do Humap-UFMS oferece coleta domiciliar gratuita, com agendamento prévio. Também é possível realizar a doação diretamente na unidade hospitalar, em um procedimento rápido, que leva cerca de 15 minutos. A equipe fornece todas as orientações sobre higiene, técnicas de extração e armazenamento correto, garantindo que o leite doado siga os padrões de segurança.

As interessadas em doar podem entrar em contato pelo telefone (67) 3345-3027 ou via WhatsApp pelo número (67) 99633-2510. A doação presencial pode ser feita no Banco de Leite Humano do Humap-UFMS.

Leite humano

O leite humano é considerado essencial para o crescimento e recuperação de bebês prematuros e em estado de saúde vulnerável.

Mesmo em pequenas quantidades, a doação tem grande impacto na vida desses recém-nascidos, que muitas vezes não podem ser alimentados pelas próprias mães nas primeiras semanas de vida.