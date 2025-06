Bandeirantes realiza eleição suplementar para prefeito neste domingo

Os eleitores de Bandeirantes voltam às urnas neste domingo (6) para escolher novos prefeito e vice-prefeito. A eleição suplementar foi convocada após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que em 29 de maio confirmou a inelegibilidade de Álvaro Nackle Urt, o candidato mais votado nas eleições municipais de 2024.

De acordo com a Justiça Eleitoral, 6.948 eleitores estão aptos a votar. A votação será realizada das 7h às 16h, seguindo o horário oficial do estado. Os eleitores devem comparecer ao local de votação com documento oficial com foto. Também será aceito o aplicativo e-Título, desde que contenha foto de identificação.

A eleição ocorrerá nos mesmos locais utilizados nas eleições anteriores. A apuração dos votos terá início logo após o encerramento da votação, às 16h, e será realizada no cartório da 34ª Zona Eleitoral, localizado na rua Arthur Bernardes, nº 2215, no Centro da cidade.

Os resultados serão divulgados em tempo real no site e no aplicativo “Resultados”, disponibilizados pela Justiça Eleitoral.