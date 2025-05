Bar da Capital transmite show da Lady Gaga

Fãs de Lady Gaga em Campo Grande terão uma alternativa para acompanhar o show da cantora no Rio de Janeiro, no sábado (3). O Ponto Bar, no centro da capital sul-mato-grossense, exibirá a apresentação ao vivo em um telão de alta definição, a partir das 20h.

A entrada será vendida diretamente na portaria do bar, com preços a partir de R$ 5. De acordo com os organizadores, quem for caracterizado com figurinos inspirados nos visuais icônicos da artista terá acesso gratuito ao evento.

A iniciativa busca proporcionar uma experiência imersiva para o público local, com estrutura semelhante à utilizada durante a exibição do show de Madonna em 2023. “Vamos repetir a fórmula que funcionou muito bem no ano passado. Teremos telão, cadeiras e ambiente confortável para quem quiser acompanhar a transmissão com tranquilidade”, explica Thallyson Perez, sócio do Ponto Bar.

A proposta é reunir os chamados little monsters — como são conhecidos os fãs de Lady Gaga — em um espaço seguro e preparado para celebrar o espetáculo mesmo a quilômetros de distância.

Serviço

Show da Lady Gaga – Transmissão ao vivo

📍 Ponto Bar – Rua Dr. Temístocles, 103, Centro – Campo Grande (MS)

🕗 A partir das 20h

🎟 Ingressos a partir de R$ 5, com entrada gratuita para quem for fantasiado