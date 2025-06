Bazar do Bem promove ação solidária com mais de 19 mil itens à venda

Nesta sexta-feira (6) e sábado (7), das 8h às 18h, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA), em Campo Grande (MS), realiza o “Bazar do Bem: Solidariedade que Salva Vidas”. A iniciativa promete movimentar a capital com a oferta de aproximadamente 19 mil produtos novos a preços acessíveis, todos frutos de doações feitas pela Receita Federal de Ponta Porã, por meio do Programa Cidadania Fiscal.

Roupas, perfumes, acessórios e eletrônicos estarão entre os itens disponíveis ao público. As vendas acontecem dentro do próprio hospital, localizado na Rua Marechal Rondon, 1053, e os pagamentos poderão ser feitos via Pix, dinheiro, cartões de débito ou crédito.

O objetivo do bazar é arrecadar fundos para a aquisição de um Acelerador Linear de última geração, equipamento essencial para os tratamentos de radioterapia. O novo aparelho promete mais precisão, agilidade e eficiência, reduzindo o número de sessões necessárias e beneficiando diretamente os pacientes oncológicos atendidos pela instituição. Parte do valor necessário já foi obtida por meio da venda de cabelos também doados pela Receita.

Segundo a presidente do HCAA, Sueli Lopes Telles, o novo equipamento colocará o hospital em patamar tecnológico comparável aos melhores centros oncológicos do mundo, como os dos Estados Unidos, França e Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O evento destaca a importância da solidariedade e do engajamento coletivo na luta contra o câncer. A iniciativa da Receita Federal, ao destinar mercadorias apreendidas para ações sociais, reforça o poder transformador da responsabilidade social.

Bazar do Bem: Solidariedade que Salva Vidas

📍 Local: Hospital de Câncer Alfredo Abrão – Rua Marechal Rondon, 1053

📅 Dias: 06 e 07 de junho (sexta e sábado), das 8h às 18h

📞 Informações: (67) 3041-6000