BENEFICENTE

Bazar Legal será realizado nesta sábado e deve beneficiar quatro instituições

Ação promovida pelo TJMS e Receita Federal terá vendas de roupa no valor fixo de R$ 30

Duda Schindler

Cada cliente poderá levar até cinco peças por tipo de produto - Foto: Reprodução/ Portal Hortolândia
Neste sábado (6), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), realiza a primeira edição do “Bazar Legal”, em parceria com a Receita Federal. O evento, que visa arrecadar fundos para instituições sociais, terá venda de produtos a preços acessívei no estacionamenteo principal do TJMS.

No bazar estarão disponíveis aproximadamente 30 mil peças de alto padrão, entre roupas femininas e masculinas, sociais e esportivas. Todos os produtos, disponibilizados por meio de doações da Receita Federal de Corumbá, serão vendidos pelo valor fixo de R$ 30,00 por peça

Serão aceitos pagamentos via Pix, dinheiro e cartão de débito. Não será permitido o uso de cartão de crédito. Cada comprador poderá adquirir até cinco peças por tipo de produto, sendo obrigatória a apresentação do CPF no momento da compra.

Entidades beneficiadas

A renda arrecadada será dividida entre quatro instituições filantrópicas: Associação Pestalozzi, Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (Abrec-MS), Conselho da Comunidade e Associação Centro de Terapias Integrativas e complementares André LuisEspaço de Convivência Esperança.

A Associação Pestalozzi atua na promoção da inclusão de pessoas com deficiência intelectual e transtornos neuromotores, trabalhando na defesa e garantia de seus direitos e promovendo apoio e acolhimento aos familiares. 

O Conselho da Comunidade, é um órgão que acompanha os estabelecimentos prisionais e desenvolve ações voltadas à ressocialização de presos. É formado por membros da sociedade civil e atua de forma voluntária, com o apoio de instituições públicas. 

A Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul (Abrec/MS) é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que atua na prevenção e no tratamento da Doença Renal Crônica (DRC), oferecendo suporte a pacientes carentes em diálise por meio de assistência social, segurança alimentar, medicamentos e atendimentos multiprofissionais. 

Já a Associação Centro de Terapias Integrativas e Complementares André Luis – Espaço de Convivência Esperança é uma instituição sem fins lucrativos que oferece um Programa de Saúde Integral para a comunidade dos bairros Parque do Sol, Dom Antônio Barbosa e José Teruel Filho, com total gratuidade em seus atendimentos e 100% dos profissionais voluntários.

Serviço

Bazar Legal
Data: 06/06/2025
Horário: das 8h às 17h. 
Local: Estacionamento do TJMS (Av. Mato Grosso, bloco 13 – Parque dos Poderes, Campo Grande/MS)

