CAMPO GRANDE

Bazar Legal vai vender roupas a R$ 30 para ajudar instituições sociais

Evento do TJMS e Receita Federal acontece em 6 de setembro no Parque dos Poderes, com toda a renda destinada a quatro entidades beneficentes

Duda Schindler

Cada cliente poderá levar até cinco peças por tipo de produto - Foto: Reprodução/ Portal Hortolândia
Cada cliente poderá levar até cinco peças por tipo de produto - Foto: Reprodução/ Portal Hortolândia

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), em parceria com a Receita Federal, promove no dia 6 de setembro o Bazar Legal, iniciativa voltada para arrecadar recursos em prol de instituições sociais. O evento será realizado das 8h às 17h, no estacionamento do TJMS, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Serão vendidas peças de roupas masculinas e femininas, sociais e esportivas, com preço único de R$ 30 cada. Os produtos foram doados pela Receita Federal de Corumbá e têm como proposta oferecer mercadorias de qualidade a valores acessíveis, ao mesmo tempo em que ajudam no fortalecimento financeiro das entidades beneficiadas.

O pagamento poderá ser feito por Pix, dinheiro ou cartão de débito, sendo proibido o uso de cartão de crédito. Cada cliente poderá levar até cinco peças por tipo de produto, mediante apresentação do CPF no momento da compra.

A renda arrecadada será dividida igualmente entre quatro instituições: Associação Pestalozzi, Associação Beneficente dos Renais Crônicos (Abrec-MS), Conselho da Comunidade e Comunidade Fazenda da Esperança. Durante o bazar, voluntários das entidades participarão das vendas e apresentarão ao público os projetos e serviços que desenvolvem.

As instituições beneficiadas atuam em diferentes frentes, como inclusão de pessoas com deficiência intelectual, ressocialização de presos, assistência a pacientes renais crônicos e recuperação de dependentes químicos.

O endereço do TJMS é Avenida Mato Grosso, bloco 13, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

*Com informações do TJMS

