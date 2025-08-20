Belmar Fidalgo recebe etapas dos Circuitos Estaduais de Vôlei de Praia

Com a participação de 107 duplas e a realização de 173 partidas, a Praça de Esportes Belmar Fidalgo recebe, a partir desta quinta-feira (21), a 3ª etapa do XIV Circuito Estadual Sub-17 e Sub-19, além da 3ª etapa do XXXIV Circuito Estadual Adulto, nos naipes masculino e feminino.

A competição reúne as melhores duplas do ranking estadual, representando municípios como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Amambai, Coxim, Bela Vista, São Gabriel do Oeste, Antônio João e Ribas do Rio Pardo.

As disputas da categoria Sub-17 começam às 7h30 desta quinta-feira, com jogos da fase classificatória, e seguem até o final da tarde. Na sexta-feira (22), pela manhã, serão realizadas as quartas de finais, semifinais e finais.

A categoria Sub-19 terá suas partidas classificatórias na tarde e noite de sexta-feira, enquanto as fases finais acontecem na manhã de sábado (23). Já a categoria adulta inicia as partidas classificatórias no sábado à tarde e à noite, com quartas de finais, semifinais e finais previstas para a manhã de domingo (24).

O evento conta com o apoio da SETESC, Fundesporte e Funesp, e promete movimentar o cenário do vôlei de praia estadual nos próximos dias.