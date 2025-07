Biblioteca Isaías Paim promove semana de atividades nas férias

Teve início nesta segunda-feira (21) o projeto “Férias na Biblioteca”, realizado na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim, em Campo Grande. A programação vai até o próximo sábado (26), sempre das 14h às 17h, com atividades educativas e culturais para crianças durante o recesso escolar. No primeiro dia, os participantes fizeram uma oficina de desenho e pintura com o artista visual Fabrício Martins da Silva e assistiram a um filme no Museu da Imagem e do Som (MIS).

O coordenador da Biblioteca, Aparecido Melchíades, explica que a iniciativa busca aproximar o público infantil do espaço e incentivar o hábito de frequentar bibliotecas. Já o coordenador do MIS, Márcio Veiga, destacou que o Memorial da Cultura oferece experiências variadas, com acesso ao acervo bibliográfico e museográfico.

A programação segue com oficinas de origami e exibição de filmes na terça-feira (22), oficina de cinema na quarta-feira (23), contação de histórias e apresentação dos curtas produzidos na quinta (24), tarde de jogos e nova sessão de cinema na sexta (25) e, no sábado (26), brinquedos infláveis e apresentação teatral encerram o cronograma.

A oficina de desenho usa formas básicas para facilitar o aprendizado, segundo o ministrante Fabrício Martins. Ele afirma que atividades como essa ajudam a desenvolver a criatividade e a coordenação motora das crianças.

Crianças acolhidas pelo Lar Vovó Miloca também participam da programação. Segundo o psicólogo da instituição, Carlos Prado, a presença no projeto contribui para a socialização e permite que elas tenham novas vivências durante o período em que estão afastadas das famílias de origem.