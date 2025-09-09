Veículos de Comunicação
Bienal Pantanal estreia em outubro em Campo Grande

Primeira edição do evento reúne escritores, músicos e convidados de dez estados brasileiros e dois países sul-americanos

Duda Schindler

Ana Maria Gonçalves, Almir Sater e Leandro Karnal são algumas das atrações do evento - Foto: Divulgação
Ana Maria Gonçalves, Almir Sater e Leandro Karnal são algumas das atrações do evento - Foto: Divulgação

A primeira edição da Bienal Pantanal – Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul será realizada entre os dias 4 e 12 de outubro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. O evento terá a participação de 72 convidados, vindos de dez estados brasileiros, além de representantes do Paraguai e da Argentina.

Na abertura, no dia 4, o violeiro Almir Sater se apresenta com sua banda, às 20h. No dia seguinte, 5 de outubro, às 19h, o historiador e escritor Leandro Karnal participa da programação. Já no dia 8, também às 19h, será a vez da romancista Ana Maria Gonçalves, primeira mulher negra eleita para a Academia Brasileira de Letras.

Ao todo, serão nove dias de atividades gratuitas, com mais de 70 ações distribuídas em 108 horas de programação. A Bienal funcionará de segunda a sexta-feira das 9h às 21h e, nos fins de semana, das 10h às 22h. Além de palestras, conferências e oficinas, o público poderá visitar estandes de editoras nacionais.

A programação está organizada em dois eixos: “Território, Culturas e Geopolíticas”, que contará com 17 conferências, e “Tecnologias Digitais, Sociedade e Mercado: O Mundo Contemporâneo”, que terá seis conferências. O evento também incluirá o Seminário Plano Nacional do Livro e Leitura, o Seminário Economia Criativa, oficinas de quadrinhos, mostra de curtas-metragens e shows musicais.

Entre os convidados confirmados, 26 vêm de diferentes estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Amazonas. Mato Grosso do Sul terá a presença de 32 representantes locais, entre escritores, palestrantes e mediadores.

A Bienal também terá atividades voltadas para escolas públicas do estado, entre os dias 6 e 10 de outubro, no período da manhã e início da tarde. Estão previstas sessões de contação de histórias, batalhas de rimas e exibição de filmes regionais. A expectativa é receber cerca de 3.600 estudantes. O evento ainda promove o Concurso Literário Bienal Pantanal 2025 e o Prêmio Tuiuiú, que juntos distribuirão R$ 24 mil em premiações. O homenageado da primeira edição será o poeta Manoel de Barros.

