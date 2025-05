Bioparque Pantanal promove encontro de educadores no Dia da Biodiversidade

Em alusão ao Dia Internacional da Biodiversidade, celebrado nesta quinta-feira (22), o Bioparque Pantanal promove um encontro com foco na educação e conservação ambiental. A ação, realizada em parceria com o Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS), busca ampliar o diálogo entre instituições e profissionais da área.

Arte de divulgação do evento – Reprodução

O Encontro de Educadores em Projetos Ambientais será realizado no auditório do Bioparque, a partir das 8h, e vai reunir educadores ambientais e representantes de instituições ligadas à preservação da natureza. A proposta é fortalecer redes de colaboração e práticas pedagógicas que estimulem o cuidado com a vida e a valorização da biodiversidade.

Com mais de 450 espécies de água doce sob seus cuidados, o Bioparque Pantanal tem se consolidado como um espaço que vai além da contemplação. Reconhecido como o maior aquário de água doce do mundo, o local desenvolve ações voltadas à popularização da ciência, à reprodução de espécies ameaçadas e à formação de multiplicadores do conhecimento ambiental.