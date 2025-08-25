Veículos de Comunicação
FERIADO

Bioparque Pantanal terá horário especial no aniversário de Campo Grande

Atrativo turístico prepara programação gratuita com espécies e experiências educativas

Duda Schindler

Vusitantes podem conhecer de perto espécies de água doce típicas do Pantanal e de outras regiões - Foto: Arquivo RCN67
Vusitantes podem conhecer de perto espécies de água doce típicas do Pantanal e de outras regiões - Foto: Arquivo RCN67

O Bioparque Pantanal funcionará em horário diferenciado nesta terça-feira (26), quando Campo Grande celebra seu aniversário. Nessa data, o espaço abrirá das 8h30 às 14h30, com entrada permitida até as 13h30. Já na segunda-feira (25) o local permanecerá fechado para manutenção, como de costume.

As visitas devem ser agendadas exclusivamente pelo site oficial do Bioparque. O acesso é gratuito, e os visitantes podem conhecer de perto espécies de água doce típicas do Pantanal e de outras regiões.

Durante o percurso, condutores ficam posicionados em diferentes áreas do aquário para compartilhar informações e curiosidades sobre os tanques e os animais. Entre os destaques estão a lobinha, o pacu albino, o jaú, os pintados, os pirarucus e também espécies de serpentes.

O espaço ainda conta com o Museu Interativo da Biodiversidade (MiBio) e a exposição da Marinha do Brasil, reforçando o caráter educativo e de conservação ambiental do Bioparque.

