Blitz educativa orienta motoristas sobre prevenção à violência sexual infantil

Com o aumento do fluxo de veículos no feriado do Dia do Trabalhador, o posto da BR-163, saída para São Paulo em Campo Grande, recebeu uma blitz educativa com foco na campanha Maio Laranja. A ação busca conscientizar motoristas sobre a importância de denunciar casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.

A campanha, promovida em parceria com órgãos de proteção à infância, distribuiu panfletos com informações sobre os sinais de alerta e o canal de denúncia Disque 100, que funciona 24 horas por dia, inclusive aos fins de semana e feriados.

O local da blitz foi escolhido por ser ponto estratégico de passagem de um público variado, o que aumenta o alcance das orientações. A campanha também reforça a necessidade de atenção a comportamentos como retraimento e mudanças bruscas de atitude em crianças, que podem ser indicativos de violência.

Alerta em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul lidera o ranking nacional de registros de violência sexual contra menores, de acordo com dados do Anuário Nacional de Segurança Pública. A campanha visa mobilizar a sociedade para identificar e denunciar casos, contribuindo para a proteção de crianças e adolescentes.

O Maio Laranja é realizado em alusão ao caso Araceli, ocorrido em 18 de maio de 1973, que motivou a criação do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.