ECONOMIA

BNDES garante apoio a empresas afetadas por tarifas dos EUA

Banco vai liberar R$ 40 bilhões em crédito e já aprovou R$ 1,5 bilhão em operações emergenciais

Duda Schindler

Cerca de 45% da exportação brasileira aos EUA estão fora do tarifaço - Foto: Reprodução/ Agência Brasil
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou nesta terça-feira (23) que o banco já aprovou R$ 1,5 bilhão em crédito para empresas brasileiras prejudicadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Segundo ele, “nenhuma empresa impactada ficará para trás”.

A declaração foi feita no Rio de Janeiro, após o seminário “Direito, democracia e crédito: construindo um desenvolvimento sustentável e equitativo”.

Em apenas três dias, foram realizadas 106 operações de capital de giro. No total, o BNDES vai disponibilizar R$ 40 bilhões em crédito, sendo R$ 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações (FGE) e R$ 10 bilhões de recursos próprios.

De acordo com resolução do Conselho Monetário Nacional, poderão acessar os recursos do FGE empresas de todos os portes que tenham ao menos 5% da receita bruta anual proveniente de exportações aos EUA no período de julho de 2024 a junho de 2025. Mercadante reforçou que será necessário manter diálogo para mitigar os efeitos da tarifa de 50% aplicada pelos americanos.

O presidente do BNDES também comentou a instalação da comissão no Congresso para análise da Medida Provisória do Plano Brasil Soberano, que prevê financiamentos para capital de giro, compra de máquinas, adaptação produtiva e abertura de novos mercados. Ele disse estar otimista com a aprovação da proposta.

Mercadante ainda afirmou que a situação pode abrir espaço para novas oportunidades. Segundo ele, a ApexBrasil já mapeou mercados capazes de substituir as exportações americanas e buscará repactuar com importadores dos EUA, além de ampliar a presença brasileira em outros países.

