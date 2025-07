Bonito CineSur exibe 63 filmes na 3ª edição do festival

A terceira edição do Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano acontece entre os dias 25 de julho e 2 de agosto de 2025, em Bonito (MS), reunindo 63 filmes de países como Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Venezuela e Uruguai. Com entrada gratuita, o evento propõe diálogos culturais por meio da sétima arte, com exibições, oficinas, debates e homenagens.

A programação está dividida em cinco mostras competitivas: longas e curtas sul-americanos, produções de Mato Grosso do Sul, filmes ambientais e obras voltadas ao público infantojuvenil. Além das exibições, o CineSur conta com sessões especiais, estreias nacionais e a presença de nomes importantes do cinema, como o ator Antonio Pitanga, que participará da cerimônia de abertura.

Na abertura oficial, marcada para o dia 25 de julho no Auditório Kadiwéu, será exibido o filme As Herdeiras (Paraguai, 2018), com homenagem à protagonista Ana Brun, vencedora do Urso de Prata no Festival de Berlim. Ao longo da semana, o público poderá conferir títulos inéditos no circuito comercial, como Ainda Estou Aqui (Walter Salles), Manas (Marianna Brennand) e Mataram um Jockey (Luis Ortega).

A pauta ambiental tem espaço de destaque, com duas mostras voltadas ao tema. Entre os destaques estão os documentários Karuara: O Povo do Rio (Peru), Kopenawa: Sonhar a Terra-Floresta (Brasil) e Por el Paraná (Argentina). Já a Mostra MS reúne produções regionais como A Última Porteira, Jardim de Pedra – Vida e Morte de Glauce Rocha e Tempestade Ocre.

Além das sessões de cinema, o festival promove atividades de formação por meio do projeto Bonito CineSur Educa. Estudantes e moradores da região poderão participar de oficinas de roteiro, direção e interpretação com cineastas convidados, além de mesas temáticas e masterclasses sobre coprodução, políticas públicas e representatividade no audiovisual.

Em 2024, o evento reuniu mais de cinco mil pessoas e, para esta edição, a expectativa é de um impacto ainda maior na economia criativa local. A programação completa está disponível em bonitocinesur.com.br e nas redes sociais do festival.