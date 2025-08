BR-163 ganha nova gestão e R$ 9 bilhões em investimentos

A BR-163 em Mato Grosso do Sul entra em uma nova fase de administração e passa a ser operada sob o nome Motiva Pantanal. A mudança de identidade da concessionária marca o início de um novo ciclo de investimentos e modernizações previstas no contrato otimizado de concessão, assinado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A formalização do novo modelo foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (5).

A concessão, que tem validade pelos próximos 29 anos, prevê a aplicação de mais de R$ 9 bilhões em obras e melhorias ao longo dos 845 quilômetros da rodovia. Estão incluídas duplicações, implantação de faixas adicionais e marginais, construção de contornos urbanos, passagens de fauna e pontos de parada para caminhoneiros. Segmentos em Mundo Novo, Campo Grande e Jaraguari já estão com intervenções em andamento.

Com a nova estrutura tarifária, motociclistas passam a ter isenção e usuários com pagamento automático recebem desconto. Aqueles que utilizam a via com frequência também terão benefícios, podendo obter redução de até 93% no valor do pedágio. A modernização também inclui cobertura 4G ao longo da rodovia e reforço no monitoramento, com 477 câmeras e painéis de mensagens.

A concessionária continuará oferecendo serviços gratuitos ao longo da rodovia, como socorro médico e mecânico, disponíveis em 17 bases operacionais distribuídas a cada 50 quilômetros. Além disso, o canal de atendimento ao usuário está disponível 24 horas por telefone e WhatsApp.

Segundo a empresa, o novo nome busca reforçar a conexão com a identidade regional e o compromisso com o desenvolvimento sustentável. A BR-163 é considerada um eixo estratégico para a logística de Mato Grosso do Sul, com impacto direto na economia, no comércio, no turismo e na agroindústria do Estado.