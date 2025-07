BR-163 passa por manutenção nesta segunda-feira

Trechos estratégicos da BR-163, em Mato Grosso do Sul, recebem nesta segunda-feira (28) serviços de manutenção preventiva. As intervenções fazem parte do plano permanente de conservação da rodovia, com foco em aumentar a segurança viária, melhorar a fluidez do tráfego e oferecer mais conforto aos usuários.

Os trabalhos são realizados pela MSVia, concessionária da rodovia, e incluem tapa-buracos, reparos no pavimento, limpeza de sistemas de drenagem e renovação da sinalização horizontal. Durante a execução, alguns pontos operam em sistema de pare-e-siga ou apresentam desvios temporários, com tráfego alternado nos dois sentidos.

Motoristas devem redobrar a atenção nas proximidades das obras, respeitando a sinalização provisória e os limites de velocidade. Em caso de chuva, os serviços podem ser interrompidos temporariamente.

Pontos com desvios temporários

Sonora – entre os kms 831 e 823; entre os kms 828 e 824

– entre os kms 831 e 823; entre os kms 828 e 824 São Gabriel do Oeste – entre os kms 583 e 582

– entre os kms 583 e 582 Bandeirantes – no km 556

– no km 556 Bandeirantes / Rochedo / Jaraguari – entre os kms 536 e 530

/ / – entre os kms 536 e 530 Campo Grande – entre os kms 516 e 512

– entre os kms 516 e 512 Nova Alvorada do Sul – no km 365

– no km 365 Dourados – no km 261

– no km 261 Caarapó – no km 234

Trechos em sistema de pare-e-siga

Sonora – entre os kms 834 e 832

– entre os kms 834 e 832 Sonora / Pedro Gomes – entre os kms 823 e 821

/ – entre os kms 823 e 821 Pedro Gomes / Coxim – entre os kms 790 e 788

/ – entre os kms 790 e 788 Coxim – entre os kms 743 e 742

– entre os kms 743 e 742 Coxim / Rio Verde de MT – entre os kms 725 e 723

/ – entre os kms 725 e 723 Rio Verde de MT – entre os kms 706 e 704; 686 e 684; 684 e 680; 665 e 663

– entre os kms 706 e 704; 686 e 684; 684 e 680; 665 e 663 Bandeirantes – no km 545; entre os kms 544 e 542; entre os kms 542 e 540

– no km 545; entre os kms 544 e 542; entre os kms 542 e 540 Sidrolândia / Nova Alvorada do Sul – no km 418

/ – no km 418 Nova Alvorada do Su l – entre os kms 366 e 364

l – entre os kms 366 e 364 Rio Brilhante – no km 328

– no km 328 Caarapó – nos kms 238, 222, 218, 207 e 194

– nos kms 238, 222, 218, 207 e 194 Juti – no km 157

– no km 157 Naviraí – nos kms 133 e 125

– nos kms 133 e 125 Itaquiraí – no km 112

– no km 112 Eldorado – entre os kms 91 e 89

– entre os kms 91 e 89 Mundo Novo – no km 19

A MSVia reforça que o cronograma é dinâmico e pode sofrer alterações ao longo do dia, conforme as condições climáticas e operacionais da rodovia.