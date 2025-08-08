Brasil abre mercado de mudas de cana-de-açúcar para Guatemala

O Brasil deve exportar mudas “in vitro” de cana-de açúcar para a Guatemala. A abertura de mercado ocorreu após negociação fitossanitária entre o governo dos dois países.

Além do valor agregado baseado em pesquisa científica, a negociação abre possibilidades para novas parcerias na área de biotecnologia, prestação de consultoria e assistência técnica, beneficiando o setor privado.

Em 2024, o Brasil exportou cerca de US$ 249 milhões em produtos agropecuários para a Guatemala, com destaque para cereais, sementes de oleaginosas (exceto soja) e produtos florestais.

Com este anúncio, o agronegócio brasileiro alcança 399 aberturas de mercado desde o início de 2023.