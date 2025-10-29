Brasil fecha outubro com superávit de US$ 1,7 bilhão na balança comercial

O Brasil registrou um superávit de US$ 1,7 bilhão na balança comercial na quarta semana de outubro, segundo dados divulgados nesta terça-feira (28) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. No período, o país exportou US$ 6,8 bilhões e importou US$ 5 bilhões, movimentando um total de US$ 11,8 bilhões em produtos e serviços.

No acumulado do mês, as exportações somaram US$ 25 bilhões, enquanto as importações ficaram em US$ 20 bilhões, o que garantiu um saldo positivo de quase US$ 5 bilhões. Desde o início do ano, o país acumula superávit de mais de US$ 50 bilhões, com US$ 282 bilhões exportados e US$ 232 bilhões importados.

O bom resultado foi puxado, principalmente, pela agropecuária, que teve um aumento de 20% nas vendas externas em relação a outubro do ano passado. O setor de indústria extrativa também cresceu, com alta de 8%, enquanto a indústria de transformação teve leve queda de 2%.

Já nas importações, houve redução geral de 2,6% em comparação com 2024, reflexo da queda na compra de produtos da indústria extrativa. Mesmo assim, o governo destacou que o comércio exterior brasileiro segue aquecido, com crescimento de mais de 1% na corrente de comércio — que soma exportações e importações.