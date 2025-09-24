Brasil ganha seu primeiro reality show do agro com disputa por R$ 30 mil

Um reality show inédito promete movimentar o agronegócio sul-mato-grossense em outubro. O Mestres do Agro Brasil será realizado pelo Senar/MS em parceria com a Famasul e vai reunir ex-alunos de cursos técnicos da instituição em uma disputa prática ligada ao campo. O vencedor receberá R$ 30 mil em barras de ouro como premiação.

Ao todo, 16 candidatos serão selecionados para participar da competição. As provas vão acontecer de segunda a sábado, das 6h às 17h, em propriedades rurais localizadas em municípios da região de Campo Grande, como Ribas do Rio Pardo, Maracaju, Terenos, Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante.

Podem se inscrever ex-alunos dos cursos técnicos semipresenciais em Agricultura, Agronegócio, Agropecuária, Florestas, Fruticultura e Zootecnia, além dos cursos presenciais em Agropecuária, Florestas e Fruticultura. Os requisitos incluem ter mais de 18 anos, morar em Mato Grosso do Sul, apresentar atestado médico e concordar com as regras do regulamento.

Os critérios de seleção levarão em conta a experiência no setor, a formação técnica e a comprovação de habilidades práticas. Em caso de empate, terá prioridade o candidato com melhor desempenho acadêmico.

A lista oficial com os 16 participantes escolhidos será divulgada no site do Senar/MS. As inscrições devem ser realizadas no site oficial do reality show, até o dia 30 de setembro.

O campeão será reconhecido como “Mestre do Agro Brasil”, título que reforça a valorização dos profissionais formados pela instituição e a importância do setor para a economia do Estado.