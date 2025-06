Brasil recupera status de país livre da gripe aviária

O Brasil voltou a ser considerado livre da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP), após cumprir o protocolo sanitário internacional que exige um período de 28 dias sem registros da doença em estabelecimentos comerciais. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (18) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), que comunicou oficialmente a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) sobre o encerramento do chamado vazio sanitário.

A medida foi adotada após a detecção do único caso da doença em uma granja comercial no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, no dia 16 de maio. Após a confirmação do foco e a realização da desinfecção do local, o ministério iniciou a contagem do prazo sem novas ocorrências, conforme previsto nas normas internacionais de controle sanitário.

Com o término do período e a ausência de novos casos em granjas comerciais, o Brasil concluiu todas as ações previstas nos protocolos e retomou o status de país livre da IAAP. Segundo o Mapa, a notificação já foi enviada aos países que haviam imposto restrições temporárias à importação de produtos avícolas brasileiros, com expectativa de retomada gradual do comércio internacional.