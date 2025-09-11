Veículos de Comunicação
LEVANTAMENTO

Brasil registra safra recorde de soja e milho na temporada 2024/25

Produção nacional de grãos chega a 350,2 milhões de toneladas, puxada pelo avanço das duas principais culturas

Duda Schindler

Soja se manteve como principal cultura - Foto: Ilustração
A safra de grãos 2024/25 consolidou novo recorde no Brasil, alcançando 350,2 milhões de toneladas, segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O volume representa um aumento de 16,3% em relação ao ciclo anterior, quando foram colhidas 324,3 milhões de toneladas.

A soja se manteve como principal cultura, com produção estimada em 171,5 milhões de toneladas — 20,2 milhões a mais que no último ciclo. O desempenho foi favorecido pela ampliação da área cultivada e pelo clima mais regular, que garantiu produtividade média de 3.621 quilos por hectare, a maior já registrada no país. Goiás apresentou o melhor resultado, com 4.183 kg/ha, enquanto o Rio Grande do Sul teve a menor produtividade, 2.342 kg/ha, por conta de altas temperaturas e chuvas irregulares.

O milho também atingiu números históricos. Somando as três safras, a produção está estimada em 139,7 milhões de toneladas, alta de 20,9% em relação ao ciclo 2023/24. A primeira safra deve render 24,9 milhões de toneladas, enquanto a segunda — já com 97% da área colhida — deve chegar a 112 milhões. A terceira safra está em desenvolvimento, com previsão de 2,7 milhões de toneladas.

Já o algodão, o arroz e o feijão também registraram avanço. A produção de algodão deve alcançar 4,1 milhões de toneladas de pluma, alta de 9,7% sobre a safra passada. O arroz totalizou 12,8 milhões de toneladas, crescimento de 20,6% e o quarto maior volume já registrado no país. As três safras de feijão devem somar cerca de 3,1 milhões de toneladas, garantindo o abastecimento interno.

A Conab destaca que o desempenho positivo foi resultado da combinação de expansão da área cultivada, que cresceu 1,9 milhão de hectares, e das condições climáticas favoráveis, sobretudo no Centro-Oeste, que impulsionaram a produtividade das lavouras.

