Cadastro habitacional da Emha é retomado com novo sistema

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) retomou nesta quarta-feira (11) os serviços de inclusão e atualização de cadastros habitacionais em Campo Grande. As atividades estavam suspensas desde 20 de maio para adequação às novas regras definidas pelo Governo Federal.

A reformulação do sistema atende à Portaria nº 738/2024 do Ministério das Cidades, que estabeleceu novos critérios para a seleção de beneficiários em programas habitacionais. A partir de agora, todos os procedimentos passam a ser realizados por meio da plataforma gov.br, ambiente digital que concentra diversos serviços públicos federais.

Para se inscrever ou atualizar informações, os interessados devem acessar o site da Emha Digital. O processo começa com o login no gov.br, utilizando CPF e senha. Em seguida, é necessário preencher um formulário com os dados pessoais e familiares. Após a confirmação, o sistema registra a solicitação e emite uma mensagem de conclusão.

Segundo a Emha, a mudança tem como objetivo unificar os cadastros habitacionais e tornar o processo mais seguro e padronizado, em conformidade com as diretrizes nacionais. A medida também busca facilitar o cruzamento de informações entre esferas do poder público.

Quem tiver dúvidas ou dificuldades no novo procedimento pode buscar atendimento presencial na unidade da Emha no Pátio Central Shopping, no Centro da Capital. No local, servidores estão disponíveis para orientar os cidadãos sobre o uso da nova plataforma.