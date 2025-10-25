Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

PREVISÃO DO TEMPO

Calor intenso e pancadas de chuva marcam o sábado em MS

Instabilidades provocadas pela aproximação de uma frente fria podem causar tempestades isoladas e rajadas de vento no estado

Duda Schindler

Na, Capital os termômetros devem chegar aos 36°C - Foto: Arquivo
Na, Capital os termômetros devem chegar aos 36°C - Foto: Arquivo

O sábado (25) será de temperaturas elevadas e tempo instável em Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o sol predomina pela manhã em boa parte do Estado, mas o avanço de uma frente fria deve aumentar a nebulosidade e provocar chuva em diversas regiões ao longo do dia.

As condições atmosféricas favorecem pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade, com risco de tempestades isoladas, raios, ventos fortes e queda de granizo, principalmente nas regiões do Pantanal, Sudoeste e Cone Sul. As instabilidades estão associadas à aproximação da frente fria e à formação de áreas de baixa pressão.

Temperaturas

O calor continua intenso. As máximas chegam a 38°C no Sul e Cone Sul, e a 41°C no Pantanal e no Sudoeste.

Notícias Relacionadas

No Norte e no Bolsão, os termômetros marcam até 38°C.

Em Campo Grande, o dia deve ser abafado, com temperaturas que alcançam 36°C. Os ventos sopram do quadrante leste, com rajadas entre 40 km/h e 60 km/h, podendo ser ainda mais fortes durante as tempestades.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos