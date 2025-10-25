Calor intenso e pancadas de chuva marcam o sábado em MS

O sábado (25) será de temperaturas elevadas e tempo instável em Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o sol predomina pela manhã em boa parte do Estado, mas o avanço de uma frente fria deve aumentar a nebulosidade e provocar chuva em diversas regiões ao longo do dia.

As condições atmosféricas favorecem pancadas de chuva de fraca a moderada intensidade, com risco de tempestades isoladas, raios, ventos fortes e queda de granizo, principalmente nas regiões do Pantanal, Sudoeste e Cone Sul. As instabilidades estão associadas à aproximação da frente fria e à formação de áreas de baixa pressão.

Temperaturas

O calor continua intenso. As máximas chegam a 38°C no Sul e Cone Sul, e a 41°C no Pantanal e no Sudoeste.