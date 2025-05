Camapuã se prepara para a Expocam 2025

Camapuã se prepara para mais uma edição da Expocam, que ocorre de 15 a 19 de maio no Parque de Exposições da cidade. Com entrada gratuita em todos os dias, o evento promete atrair milhares de visitantes com uma programação voltada ao agronegócio, ao entretenimento e à valorização da cultura local.

A feira deste ano contará com leilões, exposição de animais, palestras técnicas, shows musicais e ações voltadas ao público jovem da zona rural. A estrutura do parque está sendo preparada para garantir conforto e segurança aos expositores e ao público.

Em entrevista ao programa Agro é Massa nesta segunda-feira (5), o presidente do Sindicato Rural de Camapuã, Toninho Silvério, destacou os preparativos para a festa e reforçou o compromisso da diretoria em realizar um evento democrático e bem organizado. “Nosso objetivo é fazer uma festa acessível, com atrações para todos os gostos e focada em valorizar o agronegócio local”, afirmou.

Segundo Toninho, a Expocam 2025 também terá um olhar especial para os jovens do campo, com ações de capacitação e incentivo à permanência no meio rural.

“A gente quer mostrar para o jovem que ele pode, sim, continuar no campo com qualidade de vida e renda” – presidente do Sindicato Rural de Camapuã, Toninho Silvério

O presidente do Sindicato também destacou a importância das parcerias com o poder público e a iniciativa privada para viabilizar a entrada gratuita. “Sem apoio, seria impossível realizar um evento desse porte com entrada franca”, disse.

A Expocam é considerada uma das principais vitrines do agronegócio da região norte de Mato Grosso do Sul e reforça, segundo Toninho Silvério, a identidade e a força do produtor camapuanense.

Confira a entrevista completa no Agro é Massa desta segunda-feira (5):