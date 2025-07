Câmara de Campo Grande encerra semestre com debates e investigações em pauta

A Câmara Municipal de Campo Grande encerrou o primeiro semestre de 2025 com uma série de ações voltadas à fiscalização dos serviços públicos, ao avanço de propostas legislativas e à aproximação com a comunidade. Ao longo do período, o Legislativo da Capital atuou em temas como transporte coletivo, políticas públicas de emprego e desenvolvimento urbano.

Um dos destaques do semestre foi a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Público, que tem como foco apurar possíveis irregularidades no sistema de ônibus da cidade. A comissão promoveu oitivas e recebeu denúncias de usuários, com o objetivo de propor melhorias e cobrar responsabilidades. A CPI segue em andamento.

Na área do desenvolvimento urbano, a Câmara articulou com a bancada federal de Mato Grosso do Sul a destinação de recursos para obras de infraestrutura na cidade. Também foi instalada a Frente Parlamentar de Acompanhamento da Rota Bioceânica, que acompanha os impactos e oportunidades da nova rota de exportação para Campo Grande.

Durante os meses de abril a junho, a Casa esteve presente em ações comunitárias e eventos de discussão de políticas públicas. Entre elas, a participação no mutirão “Todos em Ação” e o apoio ao projeto “Pronto Pro Trabalho”, voltado à capacitação de jovens e trabalhadores. A Câmara também sediou um fórum do Governo Federal para discutir estratégias de desenvolvimento para os próximos 25 anos.

Atividades

Na atividade legislativa, a Casa realizou 39 sessões ordinárias, aprovou 77 projetos de lei e promoveu 23 audiências públicas. O número de indicações protocoladas pelos vereadores ultrapassou 31 mil, e representantes da sociedade civil utilizaram a tribuna em sete ocasiões.