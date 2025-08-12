Câmara de Campo Grande rejeita moção de apoio a Eduardo Bolsonaro por um voto

A Câmara Municipal de Campo Grande rejeitou, nesta terça-feira (12), uma moção de apoio ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). A proposta, apresentada pelo vereador Rafael Tavares (PL), buscava demonstrar solidariedade ao parlamentar, que segundo o autor do texto, teria deixado o Brasil e se exilado nos Estados Unidos diante de perseguições políticas.

Durante a votação em plenário, a moção foi recusada por 11 votos contrários e 10 favoráveis, uma diferença de apenas um voto. O documento reconhecia o trabalho de Eduardo Bolsonaro na defesa de pautas conservadoras e manifestava apoio ao seu posicionamento político.

Entre os vereadores que votaram contra a moção, destacaram-se Lívio Leite (União), que criticou duramente o deputado e associou sua postura a um “culto a uma personalidade que está em vias de ser preso”. A bancada do PT pediu votação nominal, argumentando que o tema representava uma escolha pelo país.

Já os parlamentares que apoiaram a moção defenderam a liberdade de expressão e o papel de Eduardo Bolsonaro como líder oposicionista. O autor da proposta, Rafael Tavares, afirmou que o deputado estaria nos Estados Unidos denunciando o que chamou de “regime autoritário” no Brasil e ressaltou a perseguição sofrida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Alguns vereadores reforçaram críticas à discussão política na Casa, considerando o tema pouco relevante diante das demandas locais. Wilson Lands (Avante) destacou a necessidade de foco em questões práticas, como a infraestrutura do bairro Santa Emília, e Victor Rocha (PSDB) ressaltou a importância de priorizar a fiscalização do executivo municipal e a resolução de problemas da população.

Com a rejeição da moção, a homenagem não será encaminhada ao deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Veja como os vereadores votaram:

Votaram contra a moção os vereadores Beto Avelar (PP), Carlão (PSB), Dr. Jamal (MDB), Dr. Lívio (União), Dr. Victor Rocha (PSDB), Jean Ferreira (PT), Landmark (PT), Luiza Ribeiro (PT), Marquinhos Trad (PDT), Prof. Juari (PSDB) e Ronilço Guerreiro (Podemos).

Votaram favoravelmente os vereadores André Salineiro (PL), Ana Portela (PL), Clodoilson Pires (Podemos), Herculano Borges (Republicanos), Leinha (Avante), Maicon Nogueira (PP), Prof. Riverton (PP), Rafael Tavares (PL), Vet. Francisco (União) e Wilson Lands (Avante).