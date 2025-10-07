Camelódromo celebra o Dia das Crianças com prêmios, diversão e promoções

O Camelódromo de Campo Grande se prepara para uma grande comemoração no Dia das Crianças. A administração, liderada por Narciso Soares, anunciou durante entrevista ao programa Tarde da Massa nesta terça-feira (7), uma série de ações voltadas para o público infantil e seus familiares. A programação inclui sorteios, brincadeiras e ofertas especiais nas lojas do centro comercial.

De acordo com Narciso, quem fizer compras a partir de R$ 50 no local poderá participar de sorteios de diversos prêmios, entre eles um videogame, um hoverboard, ingressos para o EcoPark e vales-compra.

O sorteio acontece no sábado (11), em um dia de festa com touro mecânico, piscina de bolinhas e algodão-doce gratuitos.

“Além da economia, o cliente tem diversão garantida. Queremos que as famílias passem um dia alegre e especial no centro da cidade”, destacou o presidente.

O Camelódromo, oficialmente chamado de Centro Comercial Popular Marcelo Barbosa da Fonseca, é um dos pontos mais movimentados de Campo Grande. O local reúne 474 lojas, oferecendo desde roupas e eletrônicos até serviços como ótica e pacotes de viagem.Quem vai ao Camelódromo encontra tudo em um só lugar e ainda tem aquele atendimento acolhedor e o famoso chorinho na hora da compra”, brincou Narciso.

Além da programação festiva, o presidente também falou sobre a importância do espaço para a economia local. Segundo ele, o centro comercial gera centenas de empregos diretos e movimenta o comércio do centro da Capital. “Ali é uma grande família. Temos permissionários que criaram seus filhos dentro do Camelódromo, e hoje vemos jovens trabalhando para pagar a faculdade. É um espaço que transforma vidas”, afirmou.

No bate-papo, Narciso também lembrou que o local também se prepara para o processo eleitoral interno, que definirá a nova administração do Camelódromo. A votação acontece no dia 17 de outubro, com participação dos lojistas permissionários. “Nosso objetivo é seguir melhorando e fortalecendo o comércio popular de Campo Grande”, completou.

Confira a entrevista completa no programa Tarde da Massa desta terça-feira (7):