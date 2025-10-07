Veículos de Comunicação
SOLIDARIEDADE

Campanha arrecada brinquedos e doces para o Dia das Crianças em comunidades de Campo Grande

Associação das Mulheres das Favelas e CUFA promovem festa solidária e recebem doações até dia 15

Duda Schindler

Evento de Dia das Crianças em edição anterior - Foto: Divulgação/Cufa
Evento de Dia das Crianças em edição anterior - Foto: Divulgação/Cufa

A Associação das Mulheres das Favelas de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) de Campo Grande, está mobilizando uma campanha de doações para celebrar o Dia das Crianças com famílias atendidas pelas instituições. A ação pretende garantir um dia de lazer e convivência para as crianças das comunidades, com atividades recreativas e um lanche coletivo.

A festa, marcada para o dia 18 de outubro, vai contar com brincadeiras, distribuição de brinquedos e um lanche com cachorro-quente, pipoca, doces e refrigerante, preparados com o apoio de voluntários e colaboradores.

Para tornar o evento possível, a Associação recebe doações de alimentos, doces, brinquedos e materiais de festa até 15 de outubro. Os pontos de entrega são:

  • Rua Livino Godói, 710 – sede da Associação das Mulheres das Favelas
  • Rua Salamanca, número 133, bairro Bonança – ponto de coleta

Mais informações sobre a campanha e as formas de contribuir podem ser obtidas pelo telefone (67) 99181-8142.

