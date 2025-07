Campanha de vacinação contra o sarampo é realizada neste sábado em Corumbá e Ladário

Moradores de Corumbá e Ladário, participam neste sábado (26) do “Dia D de Vacinação contra o Sarampo”. A ação é uma resposta ao aumento de casos da doença na Bolívia, país vizinho que faz fronteira com o Brasil, e conta com o apoio do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI).

Em Corumbá, a vacinação ocorre no Centro Poliesportivo Municipal, das 8h às 13h. Já em Ladário, os atendimentos serão realizados no Coreto Central. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) recomenda que a população leve documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação.

A vacina aplicada é a tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Ela está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e é indicada para crianças a partir de 12 meses e adultos com até 59 anos, conforme o calendário vacinal.

O foco principal da campanha são as crianças e os trabalhadores da área da saúde, grupos considerados prioritários para evitar a reintrodução do vírus no estado. A meta é atualizar a situação vacinal da população e ampliar a cobertura nas regiões de fronteira.

O Brasil recuperou o status de país livre do sarampo em novembro de 2024, mas a confirmação de 150 casos da doença na Bolívia em junho deste ano reacendeu o alerta entre autoridades sanitárias. O sarampo é altamente contagioso e pode causar complicações graves, especialmente em crianças.