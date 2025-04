Campanha promove ações de conscientização sobre maus-tratos a animais na Capital

A Campanha Abril Laranja, voltada para a conscientização sobre maus-tratos a animais, oferece uma série de serviços à comunidade. Entre os serviços disponibilizados, estão a vacinação contra raiva, coleta de sangue para diagnóstico de Leishmaniose Visceral Canina e o cadastro para castração de animais para famílias com renda de até três salários mínimos.

Promovida pela Secretaria de Saúde, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), A primeira fase da Campanha será neste sábado (05), no Pátio Central Shopping. No local também será possível realizar denúncias de maus-tratos e receber orientações sobre a posse responsável de animais.

Além disso, será realizada uma feira de adoção de cães e gatos, com a participação de organizações responsáveis pela adoção responsável. A campanha visa sensibilizar a população sobre a importância de proteger os animais e respeitar seus direitos.