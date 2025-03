O Campão Cultural começa hoje (27), em Campo Grande e promete dias de intensa programação espalhada por vários pontos da cidade. Com entrada gratuita, o evento garante acesso a diversas manifestações artísticas, como música, teatro, artes visuais e dança. O festival segue até 30 de março e depois retorna entre os dias 4 e 6 de abril.

Entre os destaques estão as apresentações do Palco Soul, que nos dias 29 e 30 de março na Praça do Rádio contará com nomes consagrados da música. No sábado (29), Ultra Soul sobe ao palco com Aparecido às 18h, seguido pela icônica Black Rio com Thulla Melo às 20h. No domingo (30), a noite reserva uma apresentação especial de Isabel Fillardis e Sandra de Sá às 19h.