Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 começa neste fim de semana

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 tem início neste fim de semana, com a participação de 17 clubes em busca do título estadual. A competição, organizada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), vai até o fim de novembro, e o campeão garantirá vaga na Copa do Brasil Sub-17 de 2026.

Na temporada passada, o Instituto Ismaily conquistou o título ao derrotar o Náutico FC em duas partidas na final. Neste ano, o mesmo time de Ivinhema disputou a Copa do Brasil Sub-17, mas foi eliminado na primeira fase após derrota por 6 a 2 contra o CT Marcelo Portugal, em Cotia (SP).

O campeonato deste ano será disputado em cinco grupos na primeira fase. Os líderes de cada grupo, juntamente com os quatro melhores classificados, avançam diretamente para as quartas de final. Os oito times restantes disputam uma segunda fase eliminatória. A partir daí, todos os confrontos seguem em sistema de ida e volta até a decisão.

A primeira rodada começa no sábado (23) com cinco partidas. Pelo Grupo A, o Ceart recebe o Instituto Aefa às 9h30, no Estádio Municipal de Douradina. No Grupo B, o Ubiratan enfrenta o Águia Negra às 10h, no Estádio da Leda, em Dourados.

Pelo Grupo C, às 15h, o São Gabriel EC joga contra o CAMS no Estádio Municipal. No mesmo horário, pelo Grupo D, o Seduc enfrenta o Grêmio Santo Antônio no Estádio Rosalda Paim, em Anastácio. Já pelo Grupo E, o União AC recebe o Náutico FC às 15h, no Estádio Buracão, em Nova Alvorada do Sul.

A rodada continua no domingo (24), às 15h, com o confronto entre Taveirópolis e Cefac Esquerdinha pelo Grupo B, no Estádio Estrela do Sul. A programação da primeira fase será encerrada na quarta-feira (27), às 19h30, com Operário e Portuguesa/FC Pantanal no Estádio Jacques da Luz.

*Com informações da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul