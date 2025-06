Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 já tem data definida para começar

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 de 2025 já tem data para começar: 23 de agosto. A competição, voltada à categoria de base, terá a participação de 18 clubes e segue até 12 de dezembro. A fórmula de disputa foi definida durante o arbitral técnico realizado nesta segunda-feira (23), em Campo Grande.

O torneio começa com uma fase de grupos. Os quatro melhores colocados gerais avançam diretamente às quartas de final, enquanto os outros oito classificados disputam as oitavas, em sistema mata-mata com jogos de ida e volta. Ao todo, 12 equipes seguirão para as fases eliminatórias.

Os clubes foram divididos em cinco grupos:

Grupo A : CEART/Douradina, Ubiratan EC/DS, EC Águia Negra, Instituto AEFA

: CEART/Douradina, Ubiratan EC/DS, EC Águia Negra, Instituto AEFA Grupo B : EC Taveirópolis, Operário FC, AA Portuguesa/FC Pantanal, CEFAC

: EC Taveirópolis, Operário FC, AA Portuguesa/FC Pantanal, CEFAC Grupo C : AA Seduc, CEAB, CAMS, GSA

: AA Seduc, CEAB, CAMS, GSA Grupo D : Instituto Ismaily, CE Naviraiense, SENA

: Instituto Ismaily, CE Naviraiense, SENA Grupo E: União AC, Náutico FC, EC Flamengo

Durante o arbitral, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) reafirmou o foco na base e a intenção de replicar o modelo do Sub-17 em outras categorias, com o objetivo de fortalecer a formação de atletas no estado.

Campeonato em 2024

O Instituto Ismaily, de Ivinhema, é o atual campeão estadual da categoria. A equipe venceu o Náutico na final de 2024 com placar agregado de 7 a 1. A decisão foi realizada no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Na edição anterior, 16 clubes participaram da competição, que garante vaga para a Copa do Brasil Sub-17, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).