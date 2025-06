Campo Grande celebra diversidade de aves e reforça vocação para o turismo sustentável

A quarta edição do Festival Cine Aves está em andamento em Campo Grande e tem como cenário o Bioparque Pantanal. A programação começou nesta quarta-feira (18) com atividades voltadas à observação de aves, incluindo a tradicional “passarinhada” na passarela do Bioparque, além de palestras, exibição de curtas-metragens premiados e entrega de menções honrosas. O evento reúne especialistas, observadores e apaixonados pela natureza, fortalecendo o turismo de avistamento de aves na região.

Campo Grande vem se consolidando como referência nacional no turismo de observação de aves. Com mais de 400 espécies catalogadas e amplas áreas verdes em meio ao espaço urbano, como o Parque das Nações Indígenas e o Parque Matas do Segredo, a capital se destaca como um dos principais destinos para a prática do birdwatching. O título de capital do turismo de observação de aves é oficial, estabelecido pela Lei Municipal nº 7.023.

Entre os destaques do festival está a presença do ornitólogo Willian Menq, referência nacional em aves de rapina, que apresentou uma palestra e seu livro sobre o tema. Ele elogiou a diversidade de espécies encontrada em Campo Grande e ressaltou que a cidade oferece condições únicas para a observação de aves predadoras, como águias, corujas e gaviões.

A programação também envolve a valorização da cultura e da educação ambiental, com o envolvimento de crianças e jovens em atividades lúdicas e educativas.

O Festival Cine Aves é promovido pelo Instituto Mamede e pela Sonhares Filmes, com apoio de instituições públicas e privadas. A iniciativa reforça o compromisso de Campo Grande com a sustentabilidade e com a promoção da biodiversidade como ferramenta de educação, cultura e turismo.