Campo Grande conquista 41 medalhas na OBMEP 2025

A etapa regional da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) premiou 41 alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande, em cerimônia realizada nesta quarta-feira (9), no Centro de Formação para os Profissionais da Educação (Cefor). Os estudantes conquistaram, ao todo, duas medalhas de ouro, nove de prata e 30 de bronze, nas categorias de Nível I (6º e 7º ano) e Nível II (8º e 9º ano) do Ensino Fundamental.

Além do desempenho individual, três escolas da rede municipal foram premiadas institucionalmente: EM Etalívio Pereira Martins, EM Professor Arassuay Gomes de Castro e EM Professor Luís Antônio de Sá Carvalho. Quatro professores também receberam homenagens nacionais por sua atuação na orientação e estímulo aos alunos, com direito a diploma e kit didático.

A OBMEP é promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O objetivo é incentivar o aprendizado da matemática e identificar jovens com potencial na área, fortalecendo a qualidade do ensino público.

Durante a cerimônia, a Secretaria Municipal de Educação ressaltou a importância da valorização do desempenho acadêmico dos estudantes da rede pública. A entrega das medalhas foi feita por categoria e nível, encerrando com a tradicional foto oficial dos premiados ao lado de professores e autoridades.

O evento foi organizado pela equipe da Divisão dos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio – Matemática da Semed, com a presença de representantes da pasta e do coordenador regional da OBMEP, professor Bruno Dias Amaro.

A lista completa de medalhistas e escolas premiadas pode ser consultada junto à Secretaria Municipal de Educação.