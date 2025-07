Campo Grande deve ganhar nova estação de tratamento de esgoto

A zona norte de Campo Grande deve receber, em 2025, uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada no Bairro Jardim Colúmbia. Em fase final de construção, a unidade terá capacidade para tratar mais de 600 milhões de litros de esgoto por ano.

O projeto é executado pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com a concessionária Águas Guariroba. A nova estação vai beneficiar diretamente os bairros Nova Lima, Jardim Colúmbia, Vida Nova e Jardim Anache, somando cerca de 12 mil moradores com acesso ampliado à rede de esgotamento sanitário.

Campo Grande possui atualmente 94% de cobertura de rede de esgoto e trata 100% do volume coletado. Nos últimos dois anos, foram instalados mais de 570 quilômetros de rede na cidade.

A ETE Botas será a terceira estação de tratamento da Capital. A primeira entrou em operação em 2008, no bairro Los Angeles, com capacidade para 1.080 litros por segundo. A segunda foi inaugurada em 2012, na região do Imbirussu, com capacidade para 120 litros por segundo. A nova unidade representa um avanço na ampliação do saneamento básico em regiões em expansão urbana.