Campo Grande entra em alerta vermelho por queda brusca de temperatura

A Defesa Civil de Campo Grande divulgou que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para queda acentuada de temperatura na Capital. O aviso é válido a partir das 23h01 desta terça-feira (27) e segue até as 9h da próxima quinta-feira (29).

De acordo com o Inmet, as temperaturas devem variar entre 8 °C e 10 °C, com risco de hipotermia e morte. O frio intenso exige atenção redobrada com pessoas em situação de vulnerabilidade, como moradores de rua, idosos, crianças e pessoas com problemas de saúde. A recomendação é para que a população mantenha-se agasalhada e também proteja animais domésticos durante as noites mais frias.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) informou que o Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) está atuando no apoio às pessoas em situação de rua. Em casos emergenciais, a população pode acionar as equipes pelos telefones (67) 99660-6539 e (67) 99660-1469.