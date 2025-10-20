Campo Grande entra na rota da mobilidade elétrica com chegada da Leapmotor

Campo Grande será uma das primeiras cidades do país a receber uma concessionária da Leapmotor, marca de veículos elétricos e híbridos que integra o grupo Stellantis. A novidade foi anunciada por William Almeida, diretor comercial da Leapmotor Campo Grande, e Alex Dallacqua, gerente comercial do Grupo Enzo, durante entrevista ao programa Tarde da Massa, nesta segunda-feira (20).

Segundo os executivos, a chegada da marca representa um novo passo na mobilidade sustentável em Mato Grosso do Sul. O Grupo Enzo, com 40 anos de atuação no setor automotivo, será o responsável por representar a marca na capital. “Estamos entre as primeiras cidades a receber a Leapmotor, o que mostra o quanto o estado está à frente em inovação e mobilidade elétrica”, destacou William.

A marca aposta em uma tecnologia chamada RIVI, considerada “ultra híbrida”, que combina motor elétrico e motor a combustão — este último funciona apenas como extensor de autonomia, sem tracionar o veículo. Com isso, os carros podem alcançar até mil quilômetros de alcance, mantendo 100% do desempenho. Outro diferencial é que 70% das peças são produzidas pela própria Leapmotor, incluindo baterias e softwares.

Para o mercado local, a expectativa é alta. Os primeiros modelos a chegar serão SUVs, adaptados às condições das estradas brasileiras e às preferências dos motoristas sul-mato-grossenses. “O consumidor vai encontrar um veículo tecnológico, confortável e com preço competitivo”, afirmou Dallacqua.

A inauguração oficial da concessionária Leapmotor Campo Grande está marcada para o dia 4 de novembro, com um evento aberto ao público. Segundo os representantes, a loja foi planejada para oferecer uma experiência completa, com atendimento, manutenção e pós-venda preparados para atender a nova era da mobilidade elétrica.

Confira a entrevista completa no Tarde da Massa desta segunda-feira (20):